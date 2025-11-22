21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-1
21 Kasım
Valencia-Levante
1-0
21 Kasım
Nice-Marsilya
1-5
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-0
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Olympiacos, sahasında Paris Basketball'ı devirdi!

EuroLeague'in 12. haftasında Olympiacos, Paris'i sahasında 98-86 mağlup etti.

calendar 22 Kasım 2025 00:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olympiacos, sahasında Paris Basketball'ı devirdi!
EuroLeague'in 12. maç gününde Olympiacos, sahasında Paris Basketball'ı ağırladı.

Peace and Friendship Stadium'da oynanan mücadeleyi Olympiacos 98-86 kazandı

Paris Basketball'da Justin Robinson 35 sayı ile mücadelenin en skoreri olurken mağlubiyete engel olamadı. Olympiacos'ta ise Evan Fournier, 18 sayıyla takimı adına en çok skor üreten isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte Olympiacos, ligdeki 8. galibiyetini alırken Paris Basketball ise 6. yenilgisiyle tanıştı.

Olympiacos, EuroLegaue'in 13. maç gününde Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Paris ise evinde Dubai Basketball'ı konuk edecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
IAB
