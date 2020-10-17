Old Firm derbisinde kazanan Rangers!

İskoçya Premier Lig'de 11. hafta mücadelesinde Rangers, deplasmanda Celtic'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; rangers.co.uk
Old Firm derbisinde kazanan Rangers!
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17 Ekim 2020 16:27
İskoçya Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı konuk etti.

Celtic Park'ta koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.

Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.



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