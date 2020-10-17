Old Firm derbisinde kazanan Rangers!

İskoçya Premier Lig'de 11. hafta karşılaşmasında oynanan Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı konuk etti.



Celtic Park'ta koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda seyirciyle oynanan müsabaka Rangers'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. ve 54. dakikalarda Connor Goldson kaydetti.



Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Rangers, puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Celtic ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.



Rangers, gelecek hafta Livingston'u konuk edecek. Celtic ise Aberdeen deplasmanına gidecek.



