Okan Buruk'a 5 maç ceza verildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta oyundan ihraç edilen Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile oyuncular İrfan Can Kahveci ve Rafael için cezaları açıkladı. Kurul, Okan Buruk'a 5 maç men cezası verildiğini duyururken, kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'ye 1 maç ceza verildi ve Rafael'e ise para cezası ile ihtar verildi.



Kasımpaşa maçında 1 maçlık cezasını çeken Okan Buruk'un takımın başında olamayacağı maçlar;



Alanyaspor (D)

Erzurum BB

Ankaragücü (D)

Tuzlaspor (Kupa)



İŞTE VERİLEN KARARLAR



"1- ATAKAŞ HATAYSPOR antrenörü İSMAİL SERBEST'in, 22.12.2020 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 24.12.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın, 23.12.2020 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 23.12.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın, ihraç edilmesine rağmen yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."