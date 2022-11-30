Galatasaray'da Okan Buruk, genç yıldız Yusuf Demir'i Süper Lig'e özel olarak hazırlıyor.Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray sırasıyla Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ve Toulouse ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak.Takım içinde Mertens ve Rashica'ya alternatif olarak görülen Yusuf'un ilk 11 seviyesine gelmesi planlanıyor. 19 yaşındaki gurbetçi oyuncu sezonun ilk bölümünde fazla şans bulamamıştı. Yusuf Demir'i kazanmaya kararlı olan Buruk, antrenmanlarda genç yetenekle özel olarak ilgilenecek.