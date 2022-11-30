X

Okan Buruk'tan Yusuf Demir için özel plan

Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray, bu karşılaşmaların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Okan Buruk'tan Yusuf Demir için özel plan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2022 10:18
Yusuf Demir
Yusuf Demir
Galatasaray
Galatasaray'da Okan Buruk, genç yıldız Yusuf Demir'i Süper Lig'e özel olarak hazırlıyor.

Dünya Kupası arasına 4 hazırlık maçı organize eden Galatasaray sırasıyla Rayo Vallecano, Villarreal, Adana Demirspor ve Toulouse ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, bu maçların hepsinde Yusuf Demir'i kullanacak.

OKAN BURUK'TAN ÖZEL İLGİ

Takım içinde Mertens ve Rashica'ya alternatif olarak görülen Yusuf'un ilk 11 seviyesine gelmesi planlanıyor. 19 yaşındaki gurbetçi oyuncu sezonun ilk bölümünde fazla şans bulamamıştı. Yusuf Demir'i kazanmaya kararlı olan Buruk, antrenmanlarda genç yetenekle özel olarak ilgilenecek. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ