Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, MOL Fehervar'a karşı 1-0 kaybedilen hazırlık maçı sonrası konuştu.



Buruk, "Adı üstünde hazırlık dönemi. Bugün de milli takımdan dönen isimlere yer verdik. İki maçtır, yorgun olarak çıkıyoruz maçlara. Günde çift idman yapıyoruz çünkü. Ama bir sonraki maça daha iyi çıkacağız. Şunu söylemek istiyorum, biz üstümüzde taşıdığımız formayla her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer çalışmalarına da değinen genç teknik adam, "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor, kadromuz güçlü hale gelecek. Geçen seneden gelen eksikleri görüyoruz, bunları düzelteceğiz. Bu hafta hızlanmamız gerekiyor. Sergio geldi, onu hazırlamaya çalışıyoruz. Bir takımda antrenman yapan birisinin gelmesi bizim için daha iyi. Birçok mevkiide eksiğimiz var, çalışma yapıyoruz." dedi.





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