ODTÜ'de Hukuk var mı? ODTÜ'de TIP, Hukuk neden yok 2023

Her ne kadar ODTÜ Türkiye'nin en güçlü ve büyük üniversiteleri arasında yer alsa bile, her fakülte ya da bölüm bulunmamaktadır. Bu bağlamda hukuk ve tıp fakültesinin olup olmadığı da merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki, ODTÜ'de TIP, Hukuk bölümü var mı, neden yok? 2023 ODTÜ'de tıp ve hukuk bölümü var mıdır sizler için ayrıntıları ile derledik.Dünya çapında saygı gören en önemli üniversite fakülteleri içerisinde Hukuk ve Tıp gelmektedir. Aynı durumda dünya çapında isim duyurmuş olan Türkiye'nin en güçlü üniversiteleri içerisinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer almaktadır. Ancak bilinenin aksine ODTÜ bünyesinde hukuk ve tıp bölümü yer almaz.ODTÜ'de tıp ve hukuk bölümleri bulunmamaktadır. Genelde bu bölümler üniversitelerde en yüksek puanlı bölümler olarak bilinir. Fakat ODTÜ'de hem tıp hem de hukuk bölümleri yer almaz. ODTÜ genel olarak mühendislik alanında zirve okullardan birisidir.ODTÜ, YÖK'ün 2010 verilerine göre öğretim üyesi başına düşen makale sayısında 1.26 oran ile ilk 50'de bulunan üniversiteler arasında birinci sırada yer alırken tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında da birinci durumdadır.