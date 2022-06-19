Nwakaeme için dev derbi

Hull City de devrede

Trabzonspor'la sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrıldığıan itibarıyla Süper Lig'de transferin en gözde isimleri arasında yer alıyor.Bordo-mavililerin geçen sezonki tarihi şampiyonluğunda başrolü oynayan yıldızların başında geleniçin iki dev karşı karşıya geldi.ve, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için büyük bir yarışın içerisine girdi. Trabzonspor'danve toplamdaistediği belirtilen Nwakaeme için Beşiktaş, yıllıkbir teklif yaptı.Sarı-Lacivertliler'in de Kara Kartal'ın önerdiği paranın üstüne çıkmaya çalıştığı konuşuluyor. Nijeryalı hücum oyuncusunun, gelecek sezon İstanbul takımlarından birinde oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımıde Nwakaeme'yi ikna etme çabasında olduğu bildirildi.