Nuri Şahin'den Galatasaray sorusuna cevap

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, yeni sezon hazırlıklarına iyi bir şekilde devam ettiklerini söyledi.



Şahin, Burdur'daki bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında takımın durumu ve yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kampın çok verimli geçtiğini vurgulayan Şahin, sadece bir futbolcuda ufak bir sakatlık meydana geldiğini dile getirdi.



Sezon başlamadan hedef koymanın yanlış olacağını ve ligde çok iyi takımların olduğunu vurgulayan Şahin, "Her maça kazanmak için çıkacağımızın garantisini verebilirim. Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Daha iyi, daha domine eden bir takım olmak istiyoruz. Nereye gidersek gidelim, ister Antalya'da ister dışarıda olsun, her zaman üç puan almak için gideceğimizin garantisini verebilirim." dedi.



Fikstürünün kendileri açısından iyi olduğunu ve 2022-2023 sezonunu evlerindeki Galatasaray maçıyla açacaklarını hatırlatan Şahin, "Beraber çok iyi hazırlanıp Galatasaray'ı yenmeye çalışacağız. Sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağız. Sezonu Galatasaray'la kapatmamız ya da açmamız benim için gerçekten o kadar önemli değil." ifadelerini kullandı.



Her teknik direktörün hedefi olduğunu anlatan Şahin, "Ben kimseyle bir yarış içinde değilim, ondan iyi hoca olacağım, bundan iyi hoca olacağım değil; ben olabileceğim en iyi hoca olmak istiyorum. İnsanlara en iyi şekilde dokunmak istiyorum. Herkesin hedefleri var." değerlendirmesinde bulundu.



GALATASARAY SORUSUNA CEVAP



Şahin, bir gazetecinin, "Galatasaray'dan teklif aldınız mı?" sorusuna karşılık, şunları söyledi:



"Şu anda Galatasaray'da Okan ağabey var. Ben onun adına çok mutlu oldum, Okan ağabey benim için çok değerli ve çok güzel bir insan. Oğlunun en büyük hayali hoca olarak onu Galatasaray'da görmekmiş. İnşallah çok başarılı olur. Antalyaspor'un hocasıyım ve bundan gurur duyuyorum. Galatasaray çok büyük camia ve çok büyük bir kulüp. Büyük saygı duyuyorum ama bunu hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a duyuyorum. Bana oradan, şuradan teklif geldi diye hiçbir zaman konuşmam. Beni isteyen varsa başkan, yönetici ve menajerlerimle görüşür. Ben şu anda gerçekten çok mutluyum. Hiçbir spekülasyona da girmek istemiyorum. Ben takımımı sezona en iyi şekilde hazırlamak istiyorum."



Şahin, Türk futbolunun ilerlemesi için İngiltere, İtalya ve Almanya ligindeki büyük paraların Türkiye pazarına girmesinin yanı sıra sabırlı olunması gerektiğini söyledi.



BORUSSIA DORTMUND



Şahin, bir dönem futbol oynadığı Almanya'nın Borussia Dortmund'un fanatik bir taraftarı olduğuna dikkati çekerek, "Şanslı bir insanım. Hem taraftarı olduğum hem de kaptanlığını yaptığı takımla şampiyonluk yaşadım. Orası her zaman evim olacak. Oraya dönmek; oradaki insanları, çalışanları görmek, takım arkadaşlarımı, yöneticileri görmek çok güzel olacak. İnşallah Borussia Dortmund'da bir gün bir maç olsa bile sol tarafımda sarı duvarla beraber hocalık yapmak istediğimi her zaman söylüyorum." diye konuştu.





