Nisan tatili olacak mı? 2023 ara tatil, nisan tatili ne zaman?

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Ara tatil tarihleri, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Normal şartlarda okullar 23 Ocak-3 Şubat Sömestr tatili sonrası İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem faaliyetlerine başlayacaktı. Deprem afet bölgesi dışında kalan 71 ilde okullar 20 Şubat tarihinde açıldı. Depremin etkilendiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise tatil uzadı. Milli Eğitim Bakanlığı, dönem aralarında öğrencilerin dinlenebilmeleri için ara tatil uygulaması yapıyor. Yarıyıl tatilinin uzaması sonrası öğrenci ve veliler ikinci ara tatil tarihlerini gündemlerine aldı. Peki 2023 Ara tatil yapılacak mı, ne zaman? İşte, konuyla ilgili gelişmeler…Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel takvimine göre ikinci dönem 20 Şubat'ta başladı. Depremin etkilediği illerde ise okullar 1 Mart itibarıyla açılacak. Ancak bu tarih deprem bölgesindeki duruma göre değişiklik gösterebilir.Normal şartlarda bir haftalık ara tatilin 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak depremler nedeniyle eğitim takviminde değişikliğe gidilebileceği düşünülüyor.Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından okullar 81 ilde tatil edildi. Depremin etkilenmediği 71 ilde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat'ta başladı.Afet bölgesi ilan edilen illerde ise Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim öğretim 1 Mart tarihinde başlayacak.Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen ara 13 Mart tarihine kadar uzatıldı.Depremin en çok etkilendiği illerin başında gelen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran cuma günü sona erecek.Henüz 2023-2024 yılı çalışma takvimi paylaşılmadı. Okullarda 90 günlük yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılı başlayacak. Okulların yeni dönemde Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.