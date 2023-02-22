Haber Tarihi: 22 Şubat 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 17:06

Nisan tatili olacak mı? 2023 ara tatil, nisan tatili ne zaman?

Nisan tatili olacak mı? MEB Nisan'da ara tatil olacak mı? 6 Şubat'ta açılması planlanan okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle 81 ilde okullar tatil edilmişti. Depremin yaraları sarılırken, 71 ilde okullar yeniden açıldı. Deprem bölgesinde okulların açılışı ise mart ayına kaldı. Okul takviminde değişiklik yaşanması gözleri ara tatil ve yılsonuna çevirdi. Öğrenciler ve veliler Nisan'da ara tatil olacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Nisan tatili olacak mı? 2023 ara tatil, nisan tatili ne zaman?

Nisan tatili olacak mı? 2023 ara tatil, nisan tatili ne zaman?
Abone Ol
Ara tatil tarihleri, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Normal şartlarda okullar 23 Ocak-3 Şubat Sömestr tatili sonrası İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem faaliyetlerine başlayacaktı. Deprem afet bölgesi dışında kalan 71 ilde okullar 20 Şubat tarihinde açıldı. Depremin etkilendiği Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise tatil uzadı. Milli Eğitim Bakanlığı, dönem aralarında öğrencilerin dinlenebilmeleri için ara tatil uygulaması yapıyor. Yarıyıl tatilinin uzaması sonrası öğrenci ve veliler ikinci ara tatil tarihlerini gündemlerine aldı. Peki 2023 Ara tatil yapılacak mı, ne zaman? İşte, konuyla ilgili gelişmeler…
NİSAN ARA TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel takvimine göre ikinci dönem 20 Şubat'ta başladı. Depremin etkilediği illerde ise okullar 1 Mart itibarıyla açılacak. Ancak bu tarih deprem bölgesindeki duruma göre değişiklik gösterebilir.
Normal şartlarda bir haftalık ara tatilin 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Ancak depremler nedeniyle eğitim takviminde değişikliğe gidilebileceği düşünülüyor.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından okullar 81 ilde tatil edildi. Depremin etkilenmediği 71 ilde eğitim öğretim faaliyetleri 20 Şubat'ta başladı.

Afet bölgesi ilan edilen illerde ise Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim öğretim 1 Mart tarihinde başlayacak.

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen ara 13 Mart tarihine kadar uzatıldı.

Depremin en çok etkilendiği illerin başında gelen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

2022-2023 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı takvime göre 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran cuma günü sona erecek.

Henüz 2023-2024 yılı çalışma takvimi paylaşılmadı. Okullarda 90 günlük yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılı başlayacak. Okulların yeni dönemde Eylül ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi Spor Toto Süper Lig Süper Lig kulüplerinden TFF'ye 'play-off' önerisi
Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik Spor Toto 1. Lig Kocaelispor-Sakaryaspor maçında gerginlik
Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma! Deprem Nicolo Zaniolo'dan depremzede aileye imzalı forma!
Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret Fenerbahçe Fenerbahçeli yöneticilerden Adıyaman'a ziyaret
Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Boluspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu! Türkiye Transferler Galatasaray Muslera'nın halefini İtalya'da buldu!
Ronaldo, Talisca ve Gustavo kılıçlı kutlamada! Dünya Futbolu Ronaldo, Talisca ve Gustavo kılıçlı kutlamada!
Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı! Galatasaray Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı!
Vitor Hugo: 'Ayrılmak istedim, izin vermedi' Trabzonspor Vitor Hugo: "Ayrılmak istedim, izin vermedi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Gençlerbirliği maçında 4 gol
2
Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması
3
William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı
4
Ahmet Ağaoğlu: "UEFA bizi menedebilirdi"
5
Galatasaray'dan ihtarname haberine yalanlama!
6
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Adama Traore
7
Ezgjan Alioski için İstanbulspor devrede

SON HABERLER

yukarı ok