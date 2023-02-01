Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 12:45

Nisan ara tatili ne zaman 2023? İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?

Nisan ara tatili ne zaman olacağı yarıyıl tatili son haftasına girilirken tekrar gündeme geldi. MEB tatil takvimi araştırmaları programlarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem önceki hafta karnelerin alınmasıyla bitti. 2. dönem ise ilk tatil nisan arar tatili olacak. Peki, nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak 2023, yaz tatili ne zaman? İşte detaylar..

Nisan ara tatili ne zaman 2023? İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?
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Okullarda 2023 Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı, sömestr tatilinin bitmesine kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2022-2023 tatil takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN? 2023 NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre: Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal koşullarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.
2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2023?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.

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