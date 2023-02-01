Nisan ara tatili ne zaman 2023? İkinci ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullarda 2023 Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı, sömestr tatilinin bitmesine kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2022-2023 tatil takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre: Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal koşullarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar kapanacak.