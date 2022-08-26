Nicolas Pepe'nin yeni takımı Nice oldu

Arsenal'in rekor transfer ücretiyle kadrosuna kattığı ancak bir türlü istenen verimi alamadığı Nicolas Pepe Nice'e kiralandı.Fransız kulübü, Fildişili oyuncunun transferini Maccabi Tel-Aviv ile oynanan maç öncesinde sahaya çıkararak duyururken anlaşmanın 1 yıllık kiralamayı kapsadığı ve satın alma opsiyon hakkının bulunmadığı kaydedildi. Fildişili oyuncu Pepe, Nice tribünlerini selamlayarak ve 29 numaralı formasını giyerek yeni takımının taraftarlarıyla bütünleşmiş oldu.Fransa'nın Politevin kulübünden futbola başlayan Pepe, sırasıyla Angers, US Orleans kulüplerinde oynadıktan sonra 2017'de Lille'e 18 milyon euroya transfer olmuştu. 2019 yılına gelindiğinde ise 27 yaşındaki oyuncu 80 milyon euroluk kulüp rekoru ile Arsenal'e imza atmıştı.Aradan geçen 3 yılda Pepe, Arsenal formasıyla çıktığı 112 maçta 27 gol 21 asist üretti ancak kulübün beklentilerini karşılayamaması nedeniyle son aylarda iyice formdan düşmüştü.