Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 10:33

Nez Demir kimdir? Nez Demir Güzellik Merkezi kimin?

Soruşturmalar Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'e de sıçradı. Nez Demir'in de mal varlığına el konulunca fenomen ağlamaya başladı. Nez Demir açıklama yaparak "Tamamen arkadaş kurbanı oldum." dedi. Peki, Nez Demir kimdir? Nez Demir Güzellik Merkezi kimin?

Nez Demir kimdir? Nez Demir Güzellik Merkezi kimin?
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Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Peki, Nez Demir kimdir? Nez Demir Güzellik Merkezi kimin?

Nez Demir Kimdir?
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Nez Demir, 1987 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Rizelidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Ailesine çok düşkün olan Nez Demir ayrıca çok iyi yemek yapmaktadır. Karadenizli olduğu için akşam bir tur horon dönmeden, bir demlik çay içmeden uyuyamadığını dile getirmiştir.
Bir süre özel bir bankada çalışan Nez Demir, 8 sene voleybol oynamış, uzun yıllar ise rafting yapmıştır.

İlk olarak İnstagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başladı. Daha sonra Vine videoları çekti. Birçok ünlü markadan reklam filmi teklifleri aldı.

Nez Demir, oyunculuğa 2018'de Facia Üçlü adlı filmde başladı, 2019'da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.

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Nez Demir
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