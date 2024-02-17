Premier Lig'in 25. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.



Bournemouth'un gollerini 51. dakikada Dominic Solanke, 69. dakikada Semenyo kaydetti. Newcastle'ın golleriyse 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon ve 90+2'de Matthew Ritchie ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Newcastle United 37, Bournemouth ise 28 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Manchester City'i ağırlayacak.



