Newcastle puanı uzatmalarda kurtardı

Premier Lig'in 25. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Newcastle puanı uzatmalarda kurtardı
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17 Şubat 2024 20:00
Premier Lig'in 25. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Bournemouth'un gollerini 51. dakikada Dominic Solanke, 69. dakikada Semenyo kaydetti. Newcastle'ın golleriyse 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon ve 90+2'de Matthew Ritchie ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 37, Bournemouth ise 28 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Manchester City'i ağırlayacak.

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