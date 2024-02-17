Premier Lig'in 25. hafta maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Bournemouth'un gollerini 51. dakikada Dominic Solanke, 69. dakikada Semenyo kaydetti. Newcastle'ın golleriyse 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon ve 90+2'de Matthew Ritchie ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 37, Bournemouth ise 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Manchester City'i ağırlayacak.
Bournemouth'un gollerini 51. dakikada Dominic Solanke, 69. dakikada Semenyo kaydetti. Newcastle'ın golleriyse 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon ve 90+2'de Matthew Ritchie ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 37, Bournemouth ise 28 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Newcastle United, Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Manchester City'i ağırlayacak.