"Nets, Joe Harris için yılda 15 milyon doları gözden çıkarmalı" iddiası!

Brooklyn Nets guardı Joe Harris'in, Nets'ten başka takımlardan önemli bir ilgi göreceği bildirildi.



Harris, son üç sezonun her birinde üç sayılık atışlarda yüzde 40'ın üzerinde şut attıktan sonra, 29 yaşında bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



Nets, Harris'i takımda tutmak istese de, diğer takımlarla bu konuda önemli bir rekabete girebilirler.



ESPN'den Zach Lowe, kendi podcast'inde Harris için şunları söyledi:



"Nets için haberlerim var. Joe Harris için başkalarıyla rekabet edecekler. Maaş boşluğu olan bu takımların tümü, Joe'yu çok uyumlu ve kültürlerine uygun olan, iyi bir adam olarak görüyorlar. Harris'in daha iyi bir piyasası olacağını düşünüyorum, çünkü takımlar savunmalarına daha çok güveniyor. Joe, savunmada konumsal olarak daha akıcı. Bence Nets, Joe Harris'i tutmak için yılda 15 milyon doları gözden çıkarmalı."



