NBA'de kimler koronavirüse yakalandı ve son durum nedir?

NBA'i de tüm dünyayı olduğu gibi etkisi altına alan global salgın KOVID-19'un, şimdiye dek lige yaptığı hasar ne konumda oldu?



NBA, yakın zamanda Orlando bubble'ında iki oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını açıkladı.



22 takımın tamamı, geçtiğimiz hafta Disney World'de 2019-20 sezonunu sürdürmeye hazırlanmak için NBA bubble'ına seyahat etmişlerdi. Varışta, herkes odalarına gönderilmişti ve en az 24 saat arayla iki negatif KOVID-19 testi geri dönene kadar izole kalacaklardı.



Pazartesi öğleden sonra lig, 322 oyuncudan ikisinin pozitif test sonucu aldığını belirterek bu testlerin sonuçlarını açıkladı. Ayrıca takımlar seyahat etmeden önce 19 oyuncu daha pozitif test sonucu almıştı. Antrenörler veya çalışanlar hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



NBA.com'daki duyuru şu şekildeydi:



"7 Temmuz'da NBA Kampüsüne geldiğinden beri KOVID-19 için test edilen 322 oyuncunun ikisi, karantinadayken teyit edilmiş pozitif test sonuçları vermiştir. Bu oyuncular asla karantinadan ayrılmamışlardır ve o zamandan beri evde izole olarak kalmak için Kampüsten ayrılmışlardır.



1 Temmuz'dan bu yana, bölge içindeki testler sırasında, 19 NBA oyuncusu pozitif sonuç almıştır. Bu oyuncular evlerinde kalmaktadır ve CDC yönergeleri ile ev izolasyonundan ayrılmak ve Kampüse katılmak için NBA kuralları uyarınca, izin alana kadar kadar iyileşeceklerdir."



11 MART'TA BU SÜREÇ BAŞLAMIŞTI



11 Mart'ta, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert koronavirüs için pozitif test sonucu aldığında, 2019-20 NBA sezonu aniden durmuştu. O zamandan beri, basketbolun bu yaz döneceğiyle ilgili tartışmalarda hem karamsarlık hem de iyimserlik dönemleri olmuştu. Ligin 22 takımla Orlando'daki Disney World'de sezonu devam ettirmek için bir plan hazırlamış olmasına rağmen, hepsinin gerçekleşeceğine dair hala bir garanti bulunmuyor.



Virüs herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermedi ve Florida'da vakalar artıyor. Pandemi ile ilgili sağlık ve güvenlik endişeleri, artan bir sosyal adalet hareketi ve karantina durumu ile ilgili sorular ile birleştiğinde, NBA'in bunu denemesinin ve hatta ötesinde, yapmasının etik olup olmadığı konusunda birçok soruya neden olmuştu.



Haziran ayı sonunda oyuncular idman için takım tesislerine dönmüşlerdi ve takımlar KOVID-19 için test olmaya başlamışlardı. Bu süreç, Russell Westbrook, Nikola Jokic, DeAndre Jordan, Malcolm Brogdon, Jabari Parker ve birçok anonim oyuncu da dahil olmak üzere düzinelerce pozitif test sonucu göstermişti.



Bu süreç gelişmeye devam ettikçe, muhtemelen daha fazla NBA oyuncusu ve koronavirüs için pozitif test eden takım üyeleri olacak, çünkü son derece bulaşıcı bir virüs olduğu biliniyor. Bu noktaya kadar KOVID-19 ile enfekte olduğu onaylanmış oyuncuların ve liglerin bir listesi aşağıda yer alıyor.



ŞİMDİYE DEK KOVID-19'A YAKALANANLAR!



Koronavirüs için pozitif test sonucu alan NBA üyeleri:



Russell Westbrook, Houston Rockets - Tanı 13 Temmuz'da açıklandı



Gary Payton Jr., Washington Wizards - Tanı 9 Temmuz'da bildirildi



Thomas Bryant, Washington Wizards - Tanı 9 Temmuz'da bildirildi



Taurean Prince, Brooklyn Nets - Tanı 7 Temmuz'da bildirildi



Landry Shamet, LA Clippers - Tanı 4 Temmuz'da bildirildi



Üç isimsiz oyuncu, Miami Heat - Tanı 3-4 Temmuz'da bildirildi



Üç isimsiz oyuncu, New Orleans Pelicans - Tanı 30 Haziran'da açıklandı



DeAndre Jordan, Brooklyn Nets - Tanı 29 Haziran'da açıklandı



Spencer Dinwiddie, Brooklyn Nets - Tanı 29 Haziran'da açıklandı



Derrick Jones Jr., Miami Heat - Tanı 25 Haziran'da rapor edildi



Alex Len, Sacramento Kings - Tanı 24 Haziran'da bildirildi



Buddy Hield, Sacramento Kings - Tanı 24 Haziran'da bildirildi



Jabari Parker, Sacramento Kings - Tanı 24 Haziran'da açıklandı



Malcolm Brogdon, Indiana Pacers - Tanı 24 Haziran'da açıklandı



Nikola Jokic, Denver Nuggets - Tanı 23 Haziran'da rapor edildi



İki isimsiz oyuncu, Phoenix Suns - Tanı 23 Haziran'da bildirildi



Dört isimsiz oyuncu, isimsiz bir Batı Konferansı ekibi - Tanı 23 Haziran'da konuldu



Denver Nuggets koçu Michael Malone - Tanı ve iyileşme 15 Haziran'da açıklandı



New York Knicks'in sahibi James Dolan - Tanı 28 Mart'ta açıkladı (Güncelleme: 22 Nisan'da iyileşti)



İki isimsiz oyuncu, Los Angeles Lakers - Tanı 19 Mart'ta bildirildi (Güncelleme: 31 Mart'ta semptomları aştılar)



Marcus Smart, Boston Celtics - Tanı 19 Mart'ta duyuruldu (Güncelleme: 30 Mart'ta iyileşti)



İsimsiz üç organizasyon üyesi, Philadelphia 76ers - Tanı 19 Mart'ta açıklandı



Kevin Durant ve isimsiz üç takım arkadaşı, Brooklyn Nets - Tanı 17 Mart'ta açıklandı (Güncelleme: 1 Nisan'da dördü de iyileşmişti)



Christian Wood, Detroit Pistons - Tanı 14 Mart'ta duyuruldu (Güncelleme: 26 Mart'ta menajerinin ifadesine göre "Tamamen iyileşti")



Donovan Mitchell, Utah Jazz - Tanı 12 Mart'ta açıklandı (Güncelleme: 27 Mart'ta iyileşti)



Rudy Gobert, Utah Jazz - Tanı 11 Mart'ta açıklandı (Güncelleme: 27 Mart'ta iyileşti)



