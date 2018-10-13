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NBA'de açılışı Boston Celtics yaptı!

Boston Celtics, Philadelphia 76ers karşısında 18 sayı farkla kazandı.

NBA'de 2018/19 sezonunun açılış maçında Boston Celtics ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. TD Garden'da oynanan maçı ev sahibi Celtics, 105-87'lik skorla kazandı.

Maçın başında iki takım da isabet bulmakta zorlanırken, Celtics yavaş yavaş üstünlüğü almaya başladı. Jayson Tatum'un arka arkaya basketlerinin ardından fark 7'ye kadar çıktı. Fakat, ilk çeyrek sonunda denge geldi ve 21-21 ile geçildi. İkinci çeyrekte oyuna giren tüm oyuncularından skor bulan Celtics, şut atmakta zorlanan Sixers'a karşı sürekli üstünlüğü elinde tuttu ve devreye 47-42 önde gitti.

Üçüncü çeyrek başında arka arkaa sayılar bulan Celtics, bir anda farkı 14 sayıya çıkardı. Kenardan Covington'ın getirdiği skor ve enerjiyle maça tututan Sixers, farkı 5'e kadar indirse de Marcus Morris'in şutlarını durduramadı ve son çeyreğe 77-66 ile gidildi.

Boston Celtics, Jaylen Brown ve Aaron Baynes'in üçlükleriyle son çeyreğe başladı ve mola geldi. Sixers, farkı tek hanelere indirmeye çalışsa da Celtics buna izin vermedi ve maçı rahat bir şekilde 105-87'lik skorla kazandı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı ve 9 ribaunt ile yıldızlaşan isim oldu. Marcus Morris 16 sayı ve 10 ribaunt, Jaylen Brown 12 sayı, Terry Rozier 11 sayı ve 8 ribaunt, Gordon Hayward ise 10 sayı ile oynadı.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 21 şutta 23 sayı üretti, 10 ribaunt aldı. Ben Simmons, 19 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti. Furkan Korkmaz, maçın son 1.27 dakikasında süre aldı.

Boston Celtics, bir sonraki maçında Toronto Raptors'ın konuğu olacak. Philadelphia 76ers ise sahasında Chicago Bulls ile sahasında karşılaşacak.


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