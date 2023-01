NBA, Türk Kültür Mirası Gecesi etkinlikleriyle renklendi

ABD'nin Ohio eyaletinde yapılan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçı, Türk halk dansları ve Türk mutfağı etkinliklerine sahne oldu, stadyumdaki dijital ekranlar Türk kültürü ve sanatının tanıtım görselleriyle renklendi.



Türk basketbolcu Cedi Osman'ın oynadığı Cleveland Cavaliers'ın LA Clippers ekibini misafir ettiği Cleveland Ohio'daki Rocket Mortgage FieldHouse'da maçtan kısa süre önce "Türk Kültür Mirası Gecesi" düzenlendi.



"HEDEF TÜRKİYE İLE YAKIN BAĞLAR"



Türkiye'nin kültür vakfı Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Cleveland Cavaliers ortak ekinliğinde Devlet Opera ve Balesi Türk halk oyunları ekibi, Türk kültürünü NBA'in küresel sahnesine taşıdı.



Karşılaşma öncesi Amerikalı basketseverler, Türk halk dansları gösterisinin keyfini çıkarırken farklı bölgelerden fotoğraflarla "Türkiye turu" sunan "Taste of Turkey" salonunda da keyifli vakit geçirdi.



Türk kültürünü, dilini, tarihini ve sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Cleveland Cavaliers, Türkiye'nin turistik şehirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı, talihli iki kişiyi Türkiye tatiline göndereceğini duyurdu.



Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE'nin ABD Direktörü Gökhan Coşkun, Chicago Başkonsolosu Engin Türesin ve New York Kültür Ataşesi Hüseyin Baştürk, gece onuruna verilen resepsiyonda ev sahibi olarak hazır bulundu, özel davetlilerin arasında Cleveland Cavaliers'ın iş ortakları, şehrin belediye yöneticileri ve sivil toplum örgütü liderleri yer aldı.



Gecenin üstlenici kurumu YEE'nin ABD Direktörü Gökhan Coşkun, konuşmasında söz konusu işbirliğiyle, Türkiye ile ABD arasında köprü oluşturmayı, ABD'de ve tüm dünyada Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye'ye dost olan insanların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



"Basketbol, küresel topluluğu bir araya getirmek, diyaloglar başlatmak ve paylaştığımız değerleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ifşa etmek için güçlü bir araçtır." diyen Coşkun, Amerikalıları Türk kültürünü daha fazla tanımak için Türkiye'ye davet etti.



"TÜRK KÜLTÜR GECESİ, NBA İÇİN BİR ONUR"



Resepsiyonda Türkiye'yi temsilen bulunan Büyükelçi Mercan, yaptığı açıklamada, basketbolun ABD'de çok yaygın olduğunu ve yakından takip edildiğini belirterek, işbirliğinin önemine değindi.



Mercan, "Şu an stadyumun her yerinde Türkiye'nin reklamı var, TV ekranlarından bu gösterilecek. Türk mutfağının ve folklorunun tanıtılması açısından da çok önemli bir etkinlik oldu. Bunun mutlaka çok kalıcı bir etkisi olacaktır." diye konuştu.



Cleveland Cavaliers'ın Üst Yöneticisi (CEO) Nic Barlage da "Sporun gücünün çok fazla bağlantıya ve çok sayıda insanı bir araya getirme yeteneğine sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Türk Kültür Mirası Gecesi'ni gerçekleştirebilmek, bizim için gerçekten bir onur ve ayrıcalık." dedi.



Barlage, YEE işbirliği için, "Enstitünün, bu ülkedeki ve Türk kültürüyle bağlantılı tüm harika şeylere ışık tutabilmemiz adına inanılmaz derecede önemli bir yeri var. Bu, gurur duyduğumuz ortaklıklarımızdan bir tanesi." ifadelerine yer verdi.



Cavaliers'ın CEO'su, takımındaki Türk oyuncu Cedi Osman için "Ondan daha iyi bir elçi olamaz. Bize göre, Cedi gibi bir adamın takımımızda yer alması, NBA'in gücünü sadece Amerika'da değil, aynı zamanda Türkiye'de de sergilemesi adına çok önemli." sözleriyle övgüde bulundu.



Milli basketbolcu Cedi Osman da NBA'de sadece 4 Türk oyuncunun olduğuna dikkati çekerek, takımıyla işbirliği içinde gerçekleştirilen tanıtım gecesinin kendisi için ayrı bir öneme sahip bulunduğunu belirtti.



Öte yandan, gecede Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı salonda Kültür ve Turizm Bakanlığının New York Kültür Ataşeliği tarafından kurulan bilgilendirme masasında ABD vatandaşları, Türkiye konusunda sormak istedikleri soruların cevaplarını yetkililerden dinleme fırsatı buldu.





