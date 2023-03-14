NBA'de haftanın oyuncuları, Sabonis ve Embiid!

Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis ve Philadelphia 76ers'dan Joel Embiid, geride bıraktığımız hafta içi Haftanın Oyuncuları ödülüne layık görüldüler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'de haftanın oyuncuları, Sabonis ve Embiid!
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14 Mart 2023 11:21
Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis ve Philadelphia 76ers'dan Joel Embiid, geride bıraktığımız hafta içi Haftanın Oyuncuları ödülüne layık görüldüler.

Sabonis maç başına 20. sayı, 10.7 ribaund ve 8.3 asist ortalamaları yakalarken, takımı haftayı 3-0'lık bir seriyle kapattı.

Embiid ise maç başına 38.5 sayı, 6.8 ribaund ve 2.8 blok istatistikleriyle oynadı ve takımı 4-0'lık seri yakaladı.

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