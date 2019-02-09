İtalya Serie A'nın 23. haftasındailekarşı karşıya geldi. Maç 0-0 sona ererken Napoli, liderlik yarışında ağır bir darbe aldı.Zorlu Fiorentina deplasmanında zorlanan Napoli, puanını 52'ye yükseltti ancak maç fazlasıyla lider Juventus'un 8 puan gerisinde kaldı.Fiorentina ise 23. haftada 11. beraberliğini aldı ve ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Mor Menekşeler, 32 puanla 9. sırada kaldı.Serie A'da gelecek hafta Napoli, Torino'yu konuk edecek. Fiorentina ise SPAL deplasmanına gidecek.