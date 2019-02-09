  •  
    Burak Yılmaz golleri attı ve işte bu sevinci yaşadı
  •  
    Şenol Güneş'ten Q7 için çarpıcı transfer sözleri!
  •  
    Mirin'den sürpriz itiraf 'Hayran olduğumuz biri'
  •  
    "Galatasaray onu istedi ama biz gittik ve aldık"
  •  
    Karabük-Es Es maçına DAMGA VURAN olay!..

Napoli'ye Fiorentina'dan çelme!

Serie A'da Fiorentina ile Napoli, 0-0 berabere kaldı ve Napoli, lider Juventus'a yaklaşma şansını kaçırdı.

Kaynak: Sporx.com
Napoli'ye Fiorentina'dan çelme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 22:06
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Fiorentina ile Napoli, karşı karşıya geldi. Maç 0-0 sona ererken Napoli, liderlik yarışında ağır bir darbe aldı.

Zorlu Fiorentina deplasmanında zorlanan Napoli, puanını 52'ye yükseltti ancak maç fazlasıyla lider Juventus'un 8 puan gerisinde kaldı.

Fiorentina ise 23. haftada 11. beraberliğini aldı ve ligin en çok berabere kalan takımı oldu. Mor Menekşeler, 32 puanla 9. sırada kaldı.

Serie A'da gelecek hafta Napoli, Torino'yu konuk edecek. Fiorentina ise SPAL deplasmanına gidecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için