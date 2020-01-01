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Myers: "Hangi çaylak gelip, playofflarda kazanmamıza yardımcı olacak?"

Golden State Warriors'ın genel menajeri Bob Myers, 2020 NBA Draftı öncesinde takımın zihniyetinin ne olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın genel menajeri Bob Myers, 2020 NBA Draftı öncesinde takımın zihniyetinin ne olduğuna dair düşüncelerini paylaştı.

Warriors GM'i, East Bay Times'a, takımın hedefinin, bir 'hemen-kazan' oyuncusu yoksa, Warriors'ın gelecek için yapılanmasına yardımcı olacak bir oyuncu seçmek olacağını söyledi:

"Tim Duncan gibi dört sene okuduktan sonra gelip, otomatik olarak harika bir oyuncu olacak ve hem şimdi, hem de önümüzdeki 20 yıl boyunca kazandırabilecek bir adam yok.

Bence açık bir "hemen-kazan" adamı yoksa, geleceğe yönelik yapılanmayı organizasyona borçlusunuz. Eğer 'hemen-kazan' oyuncusu sadece dört normal sezon maçını kazanmaya yardım edecekse, bunun manası nedir?

Hemen kazanmaktan bahsederken, bizim için bu playofflarda kazanmak anlamına geliyor. Ve hangi çaylak gelip playofflarda kazanmanıza yardımcı olacak?"

Warriors, 18 Kasım Çarşamba günü yapılacak Draft'ta 2 numaralı seçime sahip.


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