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Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti!

Fenerbahçe İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, göreve gelişinden beş ay sonra istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

calendar 01 Temmuz 2025 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti!
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Fenerbahçe'de geçtiğimiz şubat ayından bu yana İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Sapmaz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sapmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecan ve sorumlulukla üstlendiğim ve yüksek bir gayretle sürdürdüğüm Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü görevimden ayrılma kararı aldım. Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Koç'a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sapmaz, şubat ayında başladığı görevinde yaklaşık beş ay görev yaptı.



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