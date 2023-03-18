Mustafa Dalcı: "Sonuna kadar hak ettik"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Sonuna kadar hak ettik'
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18 Mart 2023 23:29
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçta kazanmayı hak ettiklerini ama sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, oyunun her bölümünü domine ettiklerini vurgulayarak, "Oyunun pozitif bölümünü sahaya yansıttık. Ciddi pozisyonlar bulduk. Sonuçlandırmada maalesef başarılı olamadık. Sonuna kadar kazanmayı hak ettiğimiz maçta 1 puan bile alamamak üzücü. Her şey rağmen Gençlerbirliği bu ligde kalacak." dedi.

"Zor günler yaşıyoruz." diyen Dalcı, şunları kaydetti:

"Bu baskıda, psikolojide bu oyunu oynamak kolay değil. İptal olan golde, adil insanım faul olsa derim, ama yok. Oyuncumuz iyi niyetle devam etmeye çalışırken Osman'ın üzerine düşüyor. Hakem de devam ettiriyor ve golü atıyoruz. Futbolu ve niyeti bilmek, pozisyonu doğru değerlendirmek önemli. Biz her anlamda dersimize çalışıyoruz. Hakemlerin de dersini iyi çalışması lazım. Osman'ın bu maçtan önce 4-5 defa hakemi aldatmaya yönelik hareketleri vardı. Hakem olarak bu maça gelsem bunları ciddi şekilde incelerim, buna göre kendimi hazırlarım. Adil bir insan, futbolu bilen bir otorite bu faulü vermez. "

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