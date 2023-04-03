Phoenix Suns koçu Monty Williams, merhum eşi Ingrid Williams için bir koltuk ayırma jestini gösteren Oklahoma City Thunder'a teşekkürlerini sundu.



Thunder, eski koçu Monty'nin merhum eşinin onuruna, dün geceki karşılaşma için arenada kendisinin oturduğu koltuğu boş bırakmaya karar verdi.



Williams, Thunder'a koçluk yaptığı dönemde trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Ingrid Williams'tan bahsederken duygularına hakim olamadığı görüldü:



"Yıllar önce, ailemle burada hayatımızı değiştiren çok zor bir tecrübe yaşamıştık. Eşimi burada, bu şehirde kaybettik ve bu şehir, özellikle de bu organizasyon, beni ve ailemi o zamandan beri kucaklamaya devam etti. Bugün eşimin doğum günü olacaktı ve onlar da bugün kendisini, kimsenin onun yerine oturmasına izin vermeyerek onurlandırmayı tercih ettiler. Bu sabah bunu öğrendiğimde, bu işi ne kadar iyi insanlarla beraber yaptığımı bir kez daha gördüm ve bunun için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Bugün bunu yapmaları, o organizasyonun nasıl bir organizasyon olduğunun ve Tanrı'nın bu şehir aracılığıyla beni ve çocuklarımı nasıl kutsadığının bir göstergesi."



Suns, Thunder'a karşı karşılaşmada 128-118 galip gelmişti.





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