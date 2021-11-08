Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Adana Demirsporun teknik direktörü Vincenzo Montella, "Galip geldiğimiz için mutluyum." dedi.



Montella, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, maçta ilk yarının her iki takım için ortada geçtiğini söyledi. İlk yarı oyuncularının endişeli oynadıklarını ancak ikinci yarı çok farklı bir şekilde sahaya çıktıklarını dile getiren Montella, "Çocuklar sonuna kadar iyi mücadele verdi. Kompakt bir şekilde böyle bir takıma karşı oynadığımız ve galip geldiğimiz için mutluyum. Fiziksel olarak iyi yerde olan bir takıma karşı oynadık. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti başkanımızın vefat eden annesine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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