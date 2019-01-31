Monchi'den Vida sorusuna yanıt

Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalya Kupası'nda 7-1 kaybettikleri Fiorentina maçı öncesinde transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Monchi, bir basın mensubunun Domagoj Vida iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Beşiktaş'tan Vida ve Boca Juniors'tan Barrios iddialarının sorulması üzerine Monchi, ''Söyleyecek fazla bir şeyim yok çünkü iki oyuncu da şu an bizim takımımızda değil. Kadromuzu geliştirmek için hocamızla konuştuk ancak şu ana kadar net bir isim yok'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yaptığı açıklamada Vida'nın takımda kalacağını ifade etmişti.
Transferin son gününde AS Roma'nın kadrosunu en az 1 savunma oyuncusuyla güçlendirmesi bekleniyor.
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Monchi, bir basın mensubunun Domagoj Vida iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Beşiktaş'tan Vida ve Boca Juniors'tan Barrios iddialarının sorulması üzerine Monchi, ''Söyleyecek fazla bir şeyim yok çünkü iki oyuncu da şu an bizim takımımızda değil. Kadromuzu geliştirmek için hocamızla konuştuk ancak şu ana kadar net bir isim yok'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yaptığı açıklamada Vida'nın takımda kalacağını ifade etmişti.
Transferin son gününde AS Roma'nın kadrosunu en az 1 savunma oyuncusuyla güçlendirmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın