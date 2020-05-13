Mo Williams, Alabama State'e başantrenör oldu

NCAA Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Alabama State, başantrenörlüğe Mo Williams'ı getirdi.

Haber; AA
Mo Williams, Alabama State'e başantrenör oldu
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13 Mayıs 2020 16:08
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi takımlarından Alabama State, başantrenörlüğe Mo Williams'ı getirdi.

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki ABD'li eski basketbolcu Mo Williams ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves ve Charlotte Hornets'te forma giyen Williams, 2018'de California State Üniversitesinin basketbol takımında yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştı.

Kolej hayatında Alabama State'in formasını giyen Williams, NBA'de Cleveland Cavaliers ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.

Mo Williams, oyun kurucu olarak görev yaptığı 14 yıllık NBA kariyerinde 13,2 sayı, 4,9 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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