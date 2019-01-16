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MLS'e bir takım daha eklendi

MLS, 2021'den itibaren Austin FC'nin de ligde yer alacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
MLS'e bir takım daha eklendi
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16 Ocak 2019 02:01
MLS (Amerika Ulusal Futbol Ligi) büyümeye devam ediyor. MLS'ten yapılan açıklamada, 2021'den itibaren Austin FC'nin de lige dahil edileceği belirtildi.

Teksas'ın Austin şehrini temsil eden Austin FC, MLS'e kabul edilen 27. takım oldu.

MLS, 1996'da ilk olarak 10 takımla kurulmuştu.



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