Misli.com 3. Lig'de haftanın programı

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta ile 2 ve 3. gruplarda 29. hafta müsabakaları 31 Mart Çarşamba günü, 4. Grup'ta 29. hafta maçları ise 1 Nisan Perşembe günü yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:



- 1. Grup



31 Mart Çarşamba:



13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Manisaspor (Yeşiltepe)



14.00 Kızılcabölükspor-Bucaspor 1928 (Kızılcabölük Semt)



14.00 Nevşehir Belediyespor-1877 Alemdağspor (Nevşehir Gazi)



14.00 Antalya Kemerspor-Ofspor (Kemer İlçe)



14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Diyarbekirspor (Edirne 25 Kasım)



14.00 Artvin Hopaspor-Payasspor (Hopa İlçe)



14.00 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)



14.00 Çankaya-Arnavutköy Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



2. Grup:



31 Mart Çarşamba:



14.00 Ağrı 1970-Tekirdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



14.00 Tokatspor-Karaman Belediyespor (Gaziosmanpaşa)



14.00 Halide Edip Adıvarspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Maltepe Hasan Polat)



14.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)



14.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)



14.00 Mardin Fosfatspor-Ceyhanspor (Mardin 21 Kasım)



14.00 Nazilli Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Nazilli İlçe)



14.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yozgatspor 1959 (Beylerbeyi 75. Yıl)



- 3. Grup:



31 Mart Çarşamba:



14.00 Çarşambaspor-Şile Yıldızspor (Çarşamba İlçe)



14.00 Arhavispor-Altındağspor (Arhavi İlçe)



14.00 Çatalcaspor-Osmaniyespor (Tepecik Şenol Güneş)



14.00 Cizrespor-Erbaaspor (Siirt Atatürk)



14.00 Yalovaspor-Isparta 32 (Yalova Atatürk)



14.00 Elazığ Karakoçan-Esenler Erokspor (Elazığ Doğukent)



14.00 Karşıyaka-Batman Petrolspor (İzmir Atatürk)



14.00 Somaspor-İçel İdmanyurdu (Soma Atatürk)



4. Grup:



1 Nisan Perşembe:



13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Siirt İl Özel İdare (Başpınar)



14.00 Bergama Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bergama 14 Eylül)



15.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)



15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Alanya Kestelspor (Kelkit İlçe)



15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)



15.00 Kozanspor-Adıyaman 1954 (İsmet Atlı)



15.00 Muğlaspor-Silivrispor (Muğla Atatürk)



15.00 Modafen-Bayrampaşa (Alemdağ)



