Miray Daner kimdir? Miray Daner neden göğüslerini küçülttürmek istiyor?

MİRAY DANER(VATANIM SENSİN HİLAL) GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTTÜRECEK Mİ?

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Vatanım Sensin'de Hilal karakterini canlandıran Miray Daner, radikal bir karar alarak göğüslerini küçülttürecekmiş.Giydiği hiçbir kıyafet istediği gibi olmayan ve spor yaparken oldukça zorlanan Miray Daner'in göğüslerinden çok rahatsız olduğu yakın çevresine bu konuda dert yandığı iddia edildi.Miray Daner, 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.Yıl Dizi Rol Yönetmen Bölüm2008 Bez Bebek Oyuncak Serpil Kutça 1 (53.bölüm)2009-2011 Papatyam Gonca Bora Tekay 1-1212010 1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman 1 (98.bölüm)2012 Zil Çalınca Duygu Yağız Alp Akaydın 1-402012 Zil Çalınca Avı Miray Kerem Çakıroğlu 12012-2013 Merhaba Hayat Dünya Kerem Çakıroğlu 1-102013-2015 Medcezir Beren Beylice Ali Bilgin 1-772016- Vatanım Sensin Hilal Taylan Biraderler 1-Azize üç çocuğu ve kayın validesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını.1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllarönce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde...Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.Görünür ve görünmez düşmanların gölgesinde, yolları tekrar kesişecek, hayatları bu kesişme yüzünden alt üst olacaktır. Zaferler ve mağlubiyetler görecekler, ayrılıklar ve kavuşmalar yaşayacaklar, umudun ve buhranın ateşiyle yanacak ve gerçek sevginin, gerçek vefanın, gerçek ihanetin ne olduğunu öğreneceklerdir. Cevdet ve Azize'nin hikayesi, küllerinden doğan yepyeni bir ülkenin kaderiyle bir yazılacaktır.Vatanım Sensin ; Savaşın acımasız ortamında vazifeleri ve vicdanları arasına sıkışanların, aşklarını yine de yeşertmeye çalışanların, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız bir yolun hikayesidir bu...Vatanım Sensin son bölümde Vasili'yi suçüstü yakalatan Cevdet, taarruzu kısa bir süreliğine geciktirmeyi başarmıştı. Cevdet, zayiat olmadan zafer kazanılmayacağını söyleyerek büyük bir karar vermiş ve kendini de feda eden bir plan Yunan olduğunu öğrenen Ali Kemal, derin bir uçurumun kıyısında dolanır.