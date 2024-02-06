Miraç Kandili Kuran'da var mı, geçiyor mu? Kuran'da Miraç ayetleri

Miraç olayı, Peygamber Efendimizin önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allahu-u Tealâ'nın huzura çıkmasını ifade eder. Bu olay Kuran'ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçmektedir…

Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2)

O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3)

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4)

(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. (5-7)

Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (8)

(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. (9)

Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10)

Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11)

(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12)

Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. (13)

Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. (14)

Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. (15)

O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. (16)

Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17)

Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. (18)



(İsra gecesi [Miraca çıkınca] Cennetin kapısı üzerinde "Sadakanın on, ödünç vermenin sevabı onsekiz mislidir" yazılmış olduğunu gördüm.) [Beyheki]

(İsra gecesi her gökte, Muhammedün Resulullah ve arkasından Ebu Bekri Sıddık yazılı olduğunu gördüm.) [Ebu Nuaym]

(İsra gecesi, nura gark olmuş bir zat gördüm. "Bu kim?" dedim. Cebrail aleyhisselam, "Dünyada iken Allahü teâlâyı devamlı anan, kalbi camiye bağlı ve ana-babasına asi olmayan bir zattır" dedi.) [İ. Ebiddünya]

(Mirac'da, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. "Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir" denildi.) [İ. Ahmed]

(Mirac gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.) [Hakim]

(Mirac Gecesi'nde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. "İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır" denildi.) [Buharî, Müslim]

(Mirac gecesi Cehennemi gösterdiler, çoğunun kadın olduğunu gördüm.) [Tirmizi]

(Mirac gecesi, ekin ekip bir günde biçen bir topluluk gördüm. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu. "Bunlar kim?" dedim. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların bir iyiliğine yedi yüz misli sevap verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir" dedi.) [Bezzar]

Uzun bir hadis-i şerifin özeti:

(Cebrail aleyhisselamla bütün gökleri geçerek Sidre-i Müntehaya geldim. Cenneti gösterdiler. Daha sonra elli vakit namazla dönerken Musa aleyhisselamı gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor geleceğini, dönüp namaz vakitlerini azaltmasını Allahü teâlâdan istememi söyledi. Azar azar kaldırılarak, sonunda beş vakte indirildi.) [Müslim]

Miraç Kandili Kuran'da var mı, geçiyor mu sorusu tekrar gündeme geldi. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili Kur'an'da hangi ayette geçiyor? Miraç gecesi Kuran-ı Kerim'de hangi ayette yer alıyor?