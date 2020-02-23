Milan yine istediğini alamadı

Serie A 25. hafta mücadelesinde Milan, Fiorentina deplasmanına konuk oldu.
Artemio Franchi'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Ibrahimovic'in bir golü VAR'da iptal edilirken ikinci yarının 56. dakikasında Ante Rebic'in golü ile Milan öne geçti. 62. dakikada Fiorentina'dan Dalbert Henrique kırmızı kart görürken dakikalar 85'i gösterdiğinde Pulgar penaltı golüyle maça dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Milan 36 puana yükselirken istikrarsız gidişini sürdürdü. Fiorentina ise 29 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.
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Artemio Franchi'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Ibrahimovic'in bir golü VAR'da iptal edilirken ikinci yarının 56. dakikasında Ante Rebic'in golü ile Milan öne geçti. 62. dakikada Fiorentina'dan Dalbert Henrique kırmızı kart görürken dakikalar 85'i gösterdiğinde Pulgar penaltı golüyle maça dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Milan 36 puana yükselirken istikrarsız gidişini sürdürdü. Fiorentina ise 29 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın