Milan SPAL deplasmanında beraberliği son dakikada kurtardı

Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Milan, SPAL deplasmanına çıktı.



Stadio Paolo Mazza'da oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Ev sahibi SPAL, 13. dakikada Valoti'nin golüyle öne geçerken 30. dakikada Floccari ile farkı ikiye çıkararak Milan'a soğuk duş yaptırdı. 43. dakikada D'Alessandro'nun kırmızısından sonra ise maçın ilk yarısı SPAL üstünlüğü ile geçildi.



İkinci yarıda Milan gol yollarında etkili olmaya çalışırken aradıkları sayı 79. dakikada Rafael Leao ile geldi ve fark bire indi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Vicari'nin kendi kalesine attığı gol eşitliği getirdi ve puanlar paylaşıldı.



Öte yandan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.



Bu sonucun ardından Milan 43 puana yükselirken SPAL ise puanını 19'a çıkardı.



