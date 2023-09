Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks'tan ayrılabileceğine dair verdiği sinyaller üzerine konuştu.



Antetokounmpo, yıldızlığa yükselişinden bu yana takımına sadık kalanların bir tür yüzü haline gelmiş olsa da, Milwaukee'de geçirdiği 10 yılı aşkın sürenin ardından yoluna başka bir takımda devam etmeye açık olabileceğini göstermeye başlamıştı.



Giannis'in sadakatinin sarsılması hakkında sorulan soruya Middleton, herhangi bir endişe belirtisi göstermeden yanıt verdi:



"Her halükarda bunun temelde bir iş olduğunu düşünüyorum. Kişisel anlamda beni etkilemiyor. Takım olarak da bizi etkilediğini düşünmüyorum. Sanırım bu, kontrat uzatma görüşmelerinde neredeyse her yıl gündeme getirdiği bir konuydu.



Biz tabii ki her zaman kalmasını isteriz. Bunu öncelikle herkes bilmeli. Bu adamın kalmasını istiyoruz çünkü dünyadaki en iyi oyunculardan biri. Takım tarihinin en iyilerinden. Yani bu tarz şeyler söylediğinde aslında anlatmak istediği, takımın ve organizasyonun bizi kazanacak konuma getirmesini istemesi."



Middleton ve Giannis ikilisi 2021'de birlikte şampiyonluk kazanmış, ancak o zamandan beri playofflarda hatrı sayılır bir başarı yakalayamamıştı.