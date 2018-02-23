Michy Batshuayi'ye İtalya'da ırkçı tezahürat!

UEFA Avrupa Ligi'ndeilk maçta 3-2 mağlup eden ve İtalya'da 1-1 berabere kalarak tur atlayannd'da maç sonu, ırkçı tezahüratlar yapıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Michy Batshuayi, "2018 ve halen tribünlerde ırkçı maymun sesleri... Gerçekten mi?" ifadelerini kullandı.Konu hakkında maçın ardından açıklama yapan Atalanta Başkanı Antonio Percassi, "Dürüst olmam gerekirse, sesleri duymadım. Eğer gerçekleştiyse çok üzgünüm. Batshuayi'den kesinlikle özür dilerim. Bu asla olmamalıydı" şeklinde konuştu.