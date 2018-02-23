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Michy Batshuayi'ye İtalya'da ırkçı tezahürat!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta-Borussia Dortmund maçında Michy Batshuayi ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Michy Batshuayi'ye İtalya'da ırkçı tezahürat!
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23 Şubat 2018 03:37
UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta'yı ilk maçta 3-2 mağlup eden ve İtalya'da 1-1 berabere kalarak tur atlayan Borussia Dortmund'da maç sonu Michy Batshuayi, ırkçı tezahüratlar yapıldığını açıkladı.

MAÇTAN SONRA AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Michy Batshuayi, "2018 ve halen tribünlerde ırkçı maymun sesleri... Gerçekten mi?" ifadelerini kullandı.

ATALANTA BAŞKANI: "ÖZÜR DİLERİM"

Konu hakkında maçın ardından açıklama yapan Atalanta Başkanı Antonio Percassi, "Dürüst olmam gerekirse, sesleri duymadım. Eğer gerçekleştiyse çok üzgünüm. Batshuayi'den kesinlikle özür dilerim. Bu asla olmamalıydı" şeklinde konuştu.



 

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