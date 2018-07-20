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MHK'dan 3 takıma VAR eğitimi

Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Alanyaspor takımlarına eğitim verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
MHK'dan 3 takıma VAR eğitimi
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20 Temmuz 2018 17:23
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni sezon öncesi Spor Toto Süper Lig ekiplerinin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili eğitimlerine devam etti.

TFF'den yapılan açıklamada, MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un teknik kadrosu ile futbolcularına yeni uygulamayla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı kaydedildi.

Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayların anlatıldığı aktarıldı.

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