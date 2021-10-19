MHK'de istifa: Metin Tokat!

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifa ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK'de istifa: Metin Tokat!
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19 Ekim 2021 17:57
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'ndaki istifayı açıkladı.

Federasyon, Metin Tokat'ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

İstifası kabul etilen Tokat'ın yerine ise Ferhat Gündoğdu'nun atandığı ifade edildi.

Metin Tokat, MHK'de Başkan Vekilliği ve Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu.

Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı.


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