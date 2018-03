Metin Hara kimdir? Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'dan ayrıldı mı? Yanıtı ne oldu?

Başından beri kadına/insana karşı şiddetin tam karşısında yer aldım. Dilim döndüğünce, kalbim el verdiğince... Şiddet aslında bir anda kurşun olup saplanmıyor insanın kalbine. Önce iç savaşla başlıyor. Kendiyle kavga eden kişi dışarıdakine savaş açıyor. Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğum kişi ve benim adıma 'akıl almaz' komplo teorilerinden, insanın itibarını namusunu zedeleyecek iddialardan dolayı üzücü bir şekilde zorbalık yaşamaktayız. Ben benim adıma yapılmış gerçeği yansıtmayan, beni olduğumdan başka biri gibi göstermeye çalışan art niyetli çabaları sessizlikle izlemekteyim. Ama her şeyden önce canım kadar sevdiğim bu kişi ve benim adıma yabancı basında gayet makul/destekleyici haberler yapılırken bir zamanlar hoşgörünün diyarı olan, Yunus'a, Mevlana'ya ev sahipliği yapmış topraklarda bu şekilde bir tavrın yanımdaki kişiye ve bana haksızlık olduğunu düşünüyorum.(Kendisinin bütün dünyanın önünde Türkiyede yapılan haberlerin başından beri doğruyu yansıtmadığı konusunda paylaşım yaptığını hatırlatırım.)Zaman içerisinde bakıldığında yaratılan senaryoların (aldatma, demeç, ayrilik, proje, tv programı vs...) neredeyse hepsinin gerçek dışı olduğu kanıtlanmasına rağmen hala bu tutumun devam etmesi oldukça düşündürücü...Şu anda Amerikada'yım. Saat sabaha karşı 5. Ben bir iyilik projesi üzerinde çalışıyorum. Türkiye'de nasıl bir demeç vermişim olmayan bir kurgu üzerine? Ayrılık yok ki demeç verilmiş olsun. Başından beri de olmadı ki. Şu anda iki dünya güzeli kızın ve hayatımı paylaştığım kişinin mutluluğu benim adıma herşeyden önemli. Her şey onların bir gülümsemesi çalınmasın diye.Bu tarz gerçek dışı iddialara ve kötü niyetli çalışmalara karşı hukuki önlemler alacağımı üzülererek belirtmek istiyorum. Bu konuda basından dürüstlüğü ve vicdanı ilke edinmiş kişilere başarılar dilerim.Her birinizden rica ediyorum. Başından beri. Sadece 'mutluluk' dileseniz. Daha güzel olmaz mıydı her şey? Sen de aşık olsan, biz de senin adına mutlu olsak. Anadolu'da güzel bir laf vardır 'kabın içerisinde ne varsa dışarıya o taşar.' 2018 de her birinizin kalbi kadar güzel bir yıl yaşaması dileğiyle. Ne olursa olsun sonunda aşk kazanacak."Ünlü top model, Amerika'daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram'ın "Hikaye" kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise Metin Hara'ydı. Hara'nın Lima'ya İngilizce "Mutfakta kim var? Masterchef mi?" diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi... Ünlü modelin, Metin Hara ile olan samimi pozlarını Instagram sayfasından silmemiş olması gözlerden kaçmadı... Adriana Lima ve Metin Hara konuyla ilgili şu ana kadar açıklama yapmadı.14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır.kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başladı. İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı "tıbben imkansız" sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırdı. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştiren ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşan Metin birçok basın-yayın kuruluşu aracılığıyla milyonlara seslendi.2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi.1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren 1,78 m. boyundaki Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı. Ama Lima'nın asıl büyük çıkışı Dominik'li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square'deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.2000'de Guess?'in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG'nin reklam yıldızı oldu. Harper's Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998'de Victoria's Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'deki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.2001'de Adriana Lima 8:47 dakkalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı. Ünlü bir adamın (Rourke) karısını (Lima) kıskanarak onu takip ettirmek için bir dedektif (Owen) tutmasıyla başlayan filmi Wong Kar-wai yönetti.2005'de sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un 'Top 99 Women' listesinde 1. sırada yer alırken, 2006'da 4. oldu. Yine 2006'da Forbes.com'un 'En Çok Kazanan Ünlüler' (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.Geçmişte birçok ünlüyle birliktelikler yaşayan Lima, bir dönem Lenny Krawitz'le nişanlı kaldı fakat bu ilişki, 2003'de sona erdi. Yakın arkadaşları tarafında 'Leah' diye çağrılan, lakabıysa 'LimaBean' olan, kitap okumayı çok seven ve favori yazarı Gabriel Garcia Marquez olan Lima, oyunculuk ve fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek istiyor.Lima doğduğu yer Salvador, Bahia'daki 'Caminhos da Luz' (Ways of Light) öksüzler yurdunda yaşayan yoksul çocukların bakımlarına ve binanın tamir masraflarına yardım ediyor. Portekizce, İspanyolca ve İngilizce konuşabilen Lima şuanda DNA Models Ajansıyla çalışıyor ve Meksika'da bir barı var.2009 yılında İstanbul'a gelip Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı.Adriana Lima, 14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan Sırp basketbolcu Marko Jaric ile ABD'de Wyoming'de sadece aile ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle evlendi. 15 Kasım 2009'da kızı Valentina Lima Jaric ve 12 Eylül 2012'de İkinci kızı Sienna Lima Jaric doğdu.