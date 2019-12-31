Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, devre arasında yerli oyuncu havuzunu artırmak istiyor.Sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk iki sırasında Sivasspor'danveyer alıyor. İki oyuncu ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un "Devre arasında kesinlikle satmayacağız'' cevabı üzerine sezonu sonunu beklemeye başladı.Sabah Gazetesi'nin hhaberine göre sezon sonu serbest kalacaklar ikili, Galatasaray'ın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya da bonservisleri elinde olduğu için imza parası ödeyecek.