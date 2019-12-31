"Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç rötar yaptı"

Galatasaray'ın gündeminde olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın ayrılmasına Sivasspor izin vermeyince, sarı-kırmızılılar sezon sonunu beklemeye başladı.

Kaynak: Sabah
'Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç rötar yaptı'
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31 Aralık 2019 10:17
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, devre arasında yerli oyuncu havuzunu artırmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk iki sırasında Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç yer alıyor. İki oyuncu ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un "Devre arasında kesinlikle satmayacağız'' cevabı üzerine sezonu sonunu beklemeye başladı.

Sabah Gazetesi'nin hhaberine göre sezon sonu serbest kalacaklar ikili, Galatasaray'ın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya da bonservisleri elinde olduğu için imza parası ödeyecek.

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