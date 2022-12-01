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Mersin Yenişehir, evinde kazandı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mersin Yenişehir, evinde kazandı
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01 Aralık 2022 19:04
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Theresa 21, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Esra Ural Topuz 4,

Çankaya Üniversitesi: White 3, Melike Yalçınkaya 6, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk 10, Gülse Uğur 9, Gizem Tüzün, Nilay Aydoğan,

1. Periyot: 22-11

Devre: 41-37

3. Periyot: 66-61

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