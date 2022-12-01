Mersin Yenişehir, evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 77-75 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Theresa 21, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Esra Ural Topuz 4,
Çankaya Üniversitesi: White 3, Melike Yalçınkaya 6, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk 10, Gülse Uğur 9, Gizem Tüzün, Nilay Aydoğan,
1. Periyot: 22-11
Devre: 41-37
3. Periyot: 66-61
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Theresa 21, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Esra Ural Topuz 4,
Çankaya Üniversitesi: White 3, Melike Yalçınkaya 6, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Harris 28, İdil Türk 10, Gülse Uğur 9, Gizem Tüzün, Nilay Aydoğan,
1. Periyot: 22-11
Devre: 41-37
3. Periyot: 66-61
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