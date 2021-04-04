Menemenspor ile Ümreniyespor puanları paylaştı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Menemenspor ile Ümreniyespor puanları paylaştı
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04 Nisan 2021 17:56
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırladı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Ümraniyespor'un golünü 66. dakikada Yusuf Emre Gültekin , Menemenspor'un golünü ise 76. dakikada Adama Wade (KK) kaydetti.

1'er puanın paylaşıldığı müsabaka sonrasında Ümraniyespor 38 puanla 11., Menemenspor ise 29 puanla 15. sırada yer aldı.

 Gelecek hafta Menemenspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.



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