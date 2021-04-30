Menemenspor'da kadro dışı kararı!

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da Adamu'nun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Haber; AA
Abone Ol
Menemenspor'da kadro dışı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 14:01
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ibrahim Alhassan Adamu kadro dışı bırakıldı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Adamu'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Sezon başında Altay'dan transfer edilen 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon 27 lig maçında mücadele etmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.