Menajeri, Filip Novak'ı 'İstanbul'a' öneriyor!

sözleşmesini yenilemek istediği Filip Novak için yeni gelişmeler yaşanıyor.Kontrat yenilemek için yaklaşık 500 bin Euro komisyon talep eden Novak'ın menajerinin, sezon sonu için oyuncusunu şimdi de İstanbul kulüplerine önermeye başladığı belirtildi.Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova ise Çek futbolcu ile menajerinin bir fotoğrafını paylaşıp, İngilizce "Geleceği düşünmek" yazdı.