Menajeri, Filip Novak'ı "İstanbul'a" öneriyor!

Trabzonspor Yönetimi'nin yeni sözleşme imzalamaya çalıştığı Filip Novak, menajeriyle İstanbul'da.

Haber; Star
Menajeri, Filip Novak'ı 'İstanbul'a' öneriyor!
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30 Ocak 2020 12:24
Trabzonspor'un sözleşmesini yenilemek istediği Filip Novak için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kontrat yenilemek için yaklaşık 500 bin Euro komisyon talep eden Novak'ın menajerinin, sezon sonu için oyuncusunu şimdi de İstanbul kulüplerine önermeye başladığı belirtildi.

Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova ise Çek futbolcu ile menajerinin bir fotoğrafını paylaşıp, İngilizce "Geleceği düşünmek" yazdı.

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