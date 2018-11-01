Spor Toto Süper Lig'in 10'ncu haftasında evinde Kasımpaşa ile puanları bölüşen B.B. Erzurumspor, hakem hataları ile kaçan 2 puana üzülüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilekdedi.Süper Lig'in 11'nci haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan B.B. Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta evlerinde oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini belirten mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Özdilek,diye konuştu.Akhisar'ın geçen hafta kazanamamalarının onlara moral olduğunu sözlerine ekleyen Özdilek şunları söyledi:Ama bizim özellikle son 3 haftadır kaybetmeyen ve çok zor gol yiyen bir takım hüviyetimiz var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Ligde kolay maç yok, her maç çok zor. Her iki takım için 6 puanlık bir maç gibi görünüyor. Futbol kalitesinin yüksek olacağı bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Elimizdeki mevcut oyuncularla en iyi şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz.Her hafta üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu maçın da taktiksel anlayışı ve bizim yapacaklarımız, ne yapacağımız önemli. Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Rakibi analiz ettik. Bizim yapacaklarımız Akhisar'ın yaptıklarından çok daha önemli. Koşu kalitemizi yüksek tutan bir takımız. Moral açısından da iyi durumdayız. Çok zor bir süreçten geçtik. Akhisarspor da hem Avrupa hem Türkiye ligi, zor bir süreçten geçiyor. Rakibi analizini yaptık. Biz nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Bunu alışkanlık haline getirdik. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Rakibi analiz ediyoruz ama sahada belirleyici nokta bizim yapacaklarımız oluyor ki cumartesi günü bizim yapacağımız Akhisarspor'un yapacaklarından çok daha önemli.