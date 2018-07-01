Medipol Başakşehir sezonu açıyor

Medipol Başakşehir, futbolda yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak.Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında akşam saatlerinde gerçekleştirecek.Hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek Medipol Başakşehir, 9 Temmuz Pazartesi günü kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek. 23 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışacak turuncu-lacivertliler, daha sonra İstanbul'a dönecek.Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, yeni sezonda ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü yapacak.Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ise 10 Ağustos'ta başlayacak.