  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Medipol Başakşehir sezonu açıyor

Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
Medipol Başakşehir sezonu açıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2018 12:39
Medipol Başakşehir, futbolda yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek Medipol Başakşehir, 9 Temmuz Pazartesi günü kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek. 23 Temmuz'a kadar bu ülkede çalışacak turuncu-lacivertliler, daha sonra İstanbul'a dönecek.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, yeni sezonda ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü yapacak.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için