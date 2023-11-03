Mecidiyeköy metrobüs durağında bomba ihbarı! Metrobüs durağı boşaltıldı

İstanbul'da Mecidiyeköy'de bomba ihbarı yapıldı. Mecidiyeköy metrosuna girişler kapatıldı. Köprü ve metrobüsteki yolcular uzaklaşmak isterken kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Yurttaşlar uzun süre ilerleyemedi.Mecidiyeköy metrobüs bomba ihbarı
Mecidiyeköy'de metro durağında yapılan bomba ihbarı üzerine metroya girişler kapatıldı. Metrobüsten inen yolcular güvenlik görevlilerin bomba ihbarı yaptığını duydu. Güvenlikler metroya gitmemeleri yönünde uyarıldı.
Ancak kalabalık nedeniyle insanlar alandan uzaklaşmak isterken izdiham yaşandı. Köprüde ve istasyonda uzun kuyruklar oluştu.
Olay yerine bomba imha ekiplerinin gelmesi bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: