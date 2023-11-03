Haber Tarihi: 03 Kasım 2023 19:34 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 19:34

Mecidiyeköy metrobüs durağında bomba ihbarı! Metrobüs durağı boşaltıldı

Mecidiyeköy metrobüs bomba ihbarı son dakika haberi: Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi patlattı ve içinden hırdavat malzemeleri çıktı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Mecidiyeköy metrobüs durağında bomba ihbarı! Metrobüs durağı boşaltıldı
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İstanbul'da Mecidiyeköy'de bomba ihbarı yapıldı. Mecidiyeköy metrosuna girişler kapatıldı. Köprü ve metrobüsteki yolcular uzaklaşmak isterken kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Yurttaşlar uzun süre ilerleyemedi.

Mecidiyeköy metrobüs bomba ihbarı
Mecidiyeköy'de metro durağında yapılan bomba ihbarı üzerine metroya girişler kapatıldı. Metrobüsten inen yolcular güvenlik görevlilerin bomba ihbarı yaptığını duydu. Güvenlikler metroya gitmemeleri yönünde uyarıldı.



Ancak kalabalık nedeniyle insanlar alandan uzaklaşmak isterken izdiham yaşandı. Köprüde ve istasyonda uzun kuyruklar oluştu.

Olay yerine bomba imha ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

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