Mecidiyeköy metrobüs durağında bomba ihbarı! Metrobüs durağı boşaltıldı

Mecidiyeköy'deki şüpheli paket, kontrollü şekilde patlatıldı metrobüs ve metroya geçişler açıldı.



Patlama sesini duyan bir vatandaş fenalaştı. pic.twitter.com/XTEwvjfu79



— Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) November 3, 2023

İstanbul'da Mecidiyeköy'de bomba ihbarı yapıldı. Mecidiyeköy metrosuna girişler kapatıldı. Köprü ve metrobüsteki yolcular uzaklaşmak isterken kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Yurttaşlar uzun süre ilerleyemedi.Mecidiyeköy'de metro durağında yapılan bomba ihbarı üzerine metroya girişler kapatıldı. Metrobüsten inen yolcular güvenlik görevlilerin bomba ihbarı yaptığını duydu. Güvenlikler metroya gitmemeleri yönünde uyarıldı.Ancak kalabalık nedeniyle insanlar alandan uzaklaşmak isterken izdiham yaşandı. Köprüde ve istasyonda uzun kuyruklar oluştu.Olay yerine bomba imha ekiplerinin gelmesi bekleniyor.