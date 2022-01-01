McCollum: "Zion'ın yanında olmak istiyorum!"

New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum, sakatlığının iyileşme sürecinde olan Zion Williamson'a destek olmak istediğini söyledi.



McCollum, rehabilitasyon sürecindeyken kendisine "dayanak" olmak istediğini belirttiği Zion için desteğini şöyle dile getirdi:



"Takımdan uzak kaldığı sürede kendisiyle ilgili oluşan tüm şüpheler ve endişeler sonrası, onun yanında olmak istiyorum. Kendisi gerçekten genç ve yetenekli bir oyuncu ve şu anda üst üste gelen çok fazla şey yaşadı.



Bence sürece ve rehabilitasyona odaklanması onun için çok önemli. Geri kalan şeyler kendi kendine hallolur. Ama geri döndüğünde, doğrudan maratona başlayacağız. Herhangi bir takımı ve yörüngesini değiştirebilecek bir adamdan bahsediyoruz."



McCollum, ikisi arasındaki dinamiğin nasıl görüneceğini hayal ederken, şu ifadeleri kullandı:



"Harika bir ortaklık olacaktır. %65 şut isabetiyle 30 sayı ve 10 ribaund yapan bir adamla oynamak zor olmayacaktır."



CJ, Pelicans formasıyla 28.0 sayı, 5.9 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalıyor.



