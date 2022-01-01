McCollum: "Zion'ı rahat bırakın, çocuk rehabilitasyonda"

New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum, yakın zamandaki eleştiriler sonrasında takım arkadaşı Zion Williamson'ı savundu.



McCollum başlangıçta Pelicans'a takasının ardından Williamson'dan henüz haber almadığını söylemiş, sonrasında ise geçtiğimiz Perşembe günü Zion ile konuştuğunu doğrulamıştı.



CJ, Zion'a bu tutumundan ötürü "mesafeli bir takım arkadaşı" benzeri yapılan eleştirilere ise şöyle karşılık verdi:



"Çocuğu rahat bırakın, şu anda rehabilitasyon sürecinde. Geri dönmeye hazırlanıyor. Daha önce konuşmuştuk ve bu hafta ya da önümüzdeki hafta da onunla konuşacağım ve arayı kapatacağız. Çok yetenekli bir oyuncu. Başından çok şey geçti. Çocuğu her gün gündem yapıyorsunuz. Şu anda toparlanmaya ve rehabilitasyonuna odaklanmaya çalışıyor."



Pelicans ekibinden uzakta olan Williamson, sağ ayağındaki kırığın iyileşme sürecinde yer alıyor.



Pelicans organizasyonundaki birkaç kişi de, Williamson'ın kendi başına iyileşmek için takımdan ayrıldığından beri "mesafeli" olduğunu belirtmişti.



