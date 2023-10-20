New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokić'in "hiç basketbol seyretmediği" için "asla" koç olamayacağını söyledi.



Jokic NBA.com GM anketinde sorulan "Aktif oyuncular arasından hangisi ileride en iyi koç olur?" sorusuna bir yöneticiden tek oy almıştı.



McCollum, ESPN'den Cassidy Hubbarth'a Jokic'in ankette tek oy almasına şu şekilde yorum getirdi:



"Joker'dan asla koç olmaz. Hiç basketbol seyrettiği yok. Onun boş gününde maç filmi izlediğini falan düşünemiyorum. Adını bu listede görmek ilginç. Maç filmi izlemeden iyi bir koç olunur mu ki? Lakin kendisi bir basketbol dehası."



Jokić'e karşı herhangi bir kötü niyet taşımayan McCollum, belli bir kitleden eleştiri aldıktan sonra yorumuna ilişkin Twitter hesabından şu şekilde açıklama yaptı:



"Tabii ki şaka yapıyordum ve Murray'nin yanında otururken atları seyrettiği videoya gönderme yapıyordum. Kendisi tabii ki maç filmi izliyor ve bir basketbol dehası. Joker oyunu hakkında düşündüklerimi biliyor, bu yüzden bu konuyu burada kapatıyorum."



