Mbwana Samatta, bu sezon Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu, ilk kez 11'de sahaya çıktığı Karagümrük mücadelesinde 2 gol birden atarak müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak Samatta, gollerinin devamını getiremedi.



Başarılı forvet, o karşılaşmadan sonra oynanan Göztepe, Trabzon, Antalya ve Konya maçlarını boş geçti. Hem hafif sakatlığı hem de Fenerbahçe'ye daha iyi odaklanmak istemesi nedeniyle Tanzanya illi Takım'dan affını isteyen Samatta, suskunluğunu bu hafta bozmaya kararlı.



"SUSKUNLUĞUMU BOZACAĞIM"



Yıldız futbolcu, "Attığım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Son haftalarda bunu yapamadım ama sessizliğimi bozmanın zamanı geldi. Gençlerbirliği maçında ağları sarsarak galibiyeti getiren isimlerden biri olmak istiyorum" diye konuştu.



Samatta, Milli aradan önce Konyaspor karşısında kötü bir futbolla kaybettiklerini söyleyerek, "Şimdi yeni bir başlangıç yapacağız. Önümüzde önemli maçlar var. Gençlerbirliği mücadelesiyle birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatacağız" ifadelerini kullandı.



