Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappe'yi de solladı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bırakmayı bir kez daha başardı. Cezasının bitmesiyle Trabzonspor'a karşı ilk kez Galatasaray forması giymesi beklenen Diagne, gole çevirme oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 gole imza atan Mbaye Diagne, en az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında 'gole çevirme oranı' en yüksek isim olmayı başardı.
MBAYE DIAGNE NEYMAR VE MBAPPE'NİN ÖNÜNDE
Çektiği şutlarında %36,4'lük kısmını gol yapan Diagne'yi 13 golü bulunan ve %36,1 isabet oranına sahip Neymar takip etti.
En az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında gole çevirme oranı en yüksek isimler (5 büyük lig + STSL)
Mbaye Diagne - %36.4 (20 gol)
Neymar - %36.1 (13 gol)
Kylian Mbappe - %36 (18 gol)
GOL KRALLIĞINDA LIONEL MESSI'Yİ TAKİP EDİYOR
Mbaye Diagne, Avrupa'nın en çok gol atan oyuncuları sıralamasında da zirveyi zorluyor. 20 golü bulunan Mbaye Diagne, 21 gollü Lionel Messi'nin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.
Avrupa'nın en çok gol atan oyuncuları (5 büyük lig + STSL)
Lionel Messi - 21 gol
Mbaye Diagne - 20 gol
Kylian Mbappe - 18 gol
Cristiano Ronaldo - 17 gol
Nicolas Pepe - 16 gol
Muhammed Salah - 16 gol
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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 gole imza atan Mbaye Diagne, en az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında 'gole çevirme oranı' en yüksek isim olmayı başardı.
MBAYE DIAGNE NEYMAR VE MBAPPE'NİN ÖNÜNDE
Çektiği şutlarında %36,4'lük kısmını gol yapan Diagne'yi 13 golü bulunan ve %36,1 isabet oranına sahip Neymar takip etti.
En az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında gole çevirme oranı en yüksek isimler (5 büyük lig + STSL)
Mbaye Diagne - %36.4 (20 gol)
Neymar - %36.1 (13 gol)
Kylian Mbappe - %36 (18 gol)
GOL KRALLIĞINDA LIONEL MESSI'Yİ TAKİP EDİYOR
Mbaye Diagne, Avrupa'nın en çok gol atan oyuncuları sıralamasında da zirveyi zorluyor. 20 golü bulunan Mbaye Diagne, 21 gollü Lionel Messi'nin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.
Avrupa'nın en çok gol atan oyuncuları (5 büyük lig + STSL)
Lionel Messi - 21 gol
Mbaye Diagne - 20 gol
Kylian Mbappe - 18 gol
Cristiano Ronaldo - 17 gol
Nicolas Pepe - 16 gol
Muhammed Salah - 16 gol
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